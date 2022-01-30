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Трамп счел неудачным телефонный разговор Зеленского с Байденом

Экс-президент США Трамп: звонок Зеленского Байдену об угрозах Украине был неудачным
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Go Nakamura/ Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп счел неудачным телефонный разговор между американским и украинским лидерами Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в котором обсуждалась напряженность и угрозы Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший глава Белого дома, говоря о том, что Киев и Вашингтон разошлись в оценке вероятности якобы планирующегося российского «вторжения» и присутствия военнослужащих у границ, указал, что даже если половина из того, что говорят, правда, то звонок был неудачным.

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«Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?» — добавил Трамп.

Ранее американский комик Джимми Фэллон пошутил об опасениях президента Украины Владимира Зеленского, которые тот высказывал в беседе с американским лидером Джо Байденом. «На этой неделе у Байдена было много дел. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему и попросил поменьше говорить о возможном нападении России, потому что это пугает людей. Что ж, мы все знаем, что ничто так хорошо не сдерживает панику, как слово "успокойтесь"», — сыронизировал он.

29 января издание Politico со ссылкой на источники в окружении Зеленского сообщило о подозрении украинского лидера, что президент США Джо Байден может целенаправленно преувеличивать угрозу «российской агрессии» для Киева. Отмечалось, что глава Белого дома мог пойти на сговор с Россией с целью облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой. При этом администрация Байдена давно отрицает такой сценарий, говорилось в материале.

Марина Совина
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