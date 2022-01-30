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В Германии предложили отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: на восток Украины нужно отправить миротворческую миссию ООН

Фото: Reuters

На восток Украины для контроля над перемирием и предотвращения насилия нужно отправить миротворческую миссию ООН, которая при необходимости сможет добиваться поставленных задач при помощи оружия. Об этом экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль высказался в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

Он заявил, что США, Европа и НАТО нацелены на «предотвращение войны в центре Европы», однако добавил при этом, что европейская сторона не играет здесь решающей роли и зависит от Соединенных Штатов.

«С точки зрения России, Европа не играет никакой роли, ведь в 1945, 1989 и 1997 годах Советский Союз, а затем Россия всегда вели переговоры о судьбе Европы с США. Так это, по мнению России, и должно остаться», — отметил Габриэль.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Германию в подрыве единства Запада по отношению к России. По его словам, последние высказывания немецких властей вызывают разочарование и недоумение, а заявления ФРГ о невозможности передачи Украине оборонного оружия и бесперспективности возвращения Крыма не соответствуют уровню отношений между Киевом и Берлином.

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Георгий Нестеров
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