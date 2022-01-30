Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе объяснили заявление мэра в полицию из-за критики

Заместитель мэра Уяра Швец: глава города обратился в полицию из-за догадок и додумок

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В администрации города Уяр в Красноярском крае объяснили, почему мэр Валерий Прищепко подал заявление в полицию на россиянина, который раскритиковал местные достопримечательности. Об этом рассказал заместитель градоначальника Артем Швец, передает Telegram-канал издания «Подъем».

По его словам, Прищепко обратился в полицию не из-за критики, а из-за необоснованных предположений россиянина. «Глупо было бы написать заявление из-за критики. К критике мы привыкли. Но то, что некоторые люди считают, что сплошь и рядом взяточничество, — это не правильно и не должно пропагандироваться», — пояснил Швец.

Он также добавил, что оценку высказываниям раскритиковавшего город мужчины предстоит дать правоохранителям. «Если у кого-то есть обоснование своим догадкам и додумкам, то пусть разбираются органы. Писать на всеобщее обозрение такие заявления, не имеющие никакого подтверждения, считаю неправильным», — заключил он.

Ранее житель Красноярска Алексей опубликовал в соцсетях видео, в котором высказал свое возмущение увиденным в Уяре. В частности, мужчина раскритиковал новогоднюю елку, стоящую на голой железной трубе, и то, что вместо горки дети катаются с большой кучи снега рядом со зданием администрации. После этого мэр Уяра написал заявление в полицию, обвинив Алексея в клевете.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США пригрозили России санкционным «авансом»
Стали известны подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве
В Пентагоне заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной
В СКР заявили о подлинности «екатеринбургских останков» Романовых
Тату-мастер набила необычный рисунок на лбу и объяснила метод его создания
В ЕС раскрыли подробности новых санкций против России
Канадские войска на Украине передислоцировали западнее Днепра
Надаль обратился к Медведеву после победы в финале Australian Open
США увидели заинтересованность России в диалоге по гарантиям безопасности
Врачи запретили Татьяне Дорониной покидать дом престарелых
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter