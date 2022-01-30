В российском городе объяснили заявление мэра в полицию из-за критики

В администрации города Уяр в Красноярском крае объяснили, почему мэр Валерий Прищепко подал заявление в полицию на россиянина, который раскритиковал местные достопримечательности. Об этом рассказал заместитель градоначальника Артем Швец, передает Telegram-канал издания «Подъем».

По его словам, Прищепко обратился в полицию не из-за критики, а из-за необоснованных предположений россиянина. «Глупо было бы написать заявление из-за критики. К критике мы привыкли. Но то, что некоторые люди считают, что сплошь и рядом взяточничество, — это не правильно и не должно пропагандироваться», — пояснил Швец.

Он также добавил, что оценку высказываниям раскритиковавшего город мужчины предстоит дать правоохранителям. «Если у кого-то есть обоснование своим догадкам и додумкам, то пусть разбираются органы. Писать на всеобщее обозрение такие заявления, не имеющие никакого подтверждения, считаю неправильным», — заключил он.

Ранее житель Красноярска Алексей опубликовал в соцсетях видео, в котором высказал свое возмущение увиденным в Уяре. В частности, мужчина раскритиковал новогоднюю елку, стоящую на голой железной трубе, и то, что вместо горки дети катаются с большой кучи снега рядом со зданием администрации. После этого мэр Уяра написал заявление в полицию, обвинив Алексея в клевете.