Политолог признал требования России о предоставлении ей гарантий безопасности

Конфликт вокруг Украины накаляется в первую очередь из-за того, что Запад неправильно истолковал российские интересы,. Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью газете Die Welt, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что считает совершенно понятными требования России о предоставлении ей гарантий безопасности и нераспространения НАТО на восток. Миршаймер обратил внимание на то, что у США есть доктрина Монро, в соответствии с которой никакая другая держава не может вступать в военный союз со страной из западного полушария и там размещать войска. «У российской стороны своя версия этой доктрины, и она пытается сейчас ее реализовать. Нынешний кризис является прямым следствием глупого решения США и их союзников о намерении привести Украину в НАТО», — сказал политолог.

Он также выразил мнение, что именно попытка сближения Киева с Западом стала причиной потеряли Крыма и вовлечения в войну с Россией. При этом Миршаймер напомнил, что США и НАТО имеют дело с державой, которая обладает тысячами ядерных боеголовок. Эксперт добавил, что власти США не должны подливать масла в огонь.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию рассказал, что у России есть большое количество разных вариантов ответа США в том случае, если они откажутся принять ее предложения по безопасности.