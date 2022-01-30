Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Политолог признал требования России о предоставлении ей гарантий безопасности

Политолог Миршаймер: власти США не должны подливать масла в огонь

Фото: Airman Taylor Crul / Reuters

Конфликт вокруг Украины накаляется в первую очередь из-за того, что Запад неправильно истолковал российские интересы,. Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью газете Die Welt, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что считает совершенно понятными требования России о предоставлении ей гарантий безопасности и нераспространения НАТО на восток. Миршаймер обратил внимание на то, что у США есть доктрина Монро, в соответствии с которой никакая другая держава не может вступать в военный союз со страной из западного полушария и там размещать войска. «У российской стороны своя версия этой доктрины, и она пытается сейчас ее реализовать. Нынешний кризис является прямым следствием глупого решения США и их союзников о намерении привести Украину в НАТО», — сказал политолог.

Он также выразил мнение, что именно попытка сближения Киева с Западом стала причиной потеряли Крыма и вовлечения в войну с Россией. При этом Миршаймер напомнил, что США и НАТО имеют дело с державой, которая обладает тысячами ядерных боеголовок. Эксперт добавил, что власти США не должны подливать масла в огонь.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию рассказал, что у России есть большое количество разных вариантов ответа США в том случае, если они откажутся принять ее предложения по безопасности.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Друг Куравлева рассказал о последних годах жизни артиста
Боррель раскритиковал решение России запретить въезд некоторым представителям ЕС
Умерла кинокритик Ольга Галицкая
Между курьерами и роботами заметили конкуренцию в Москве
Жириновский предрек уничтожение украинской армии Россией за полчаса
В Госдепе США раскритиковали идею о введении превентивных санкций против России
Надаля заподозрили в употреблении допинга на Australian Open
Ученые рассказали о возможности получить «супериммунитет» против коронавируса
Политолог признал требования России о предоставлении ей гарантий безопасности
Евродепутат заподозрила власти Украины в наркомании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter