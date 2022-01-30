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Премьер Канады покинул резиденцию на фоне протестов

CBS: премьер Канады Трюдо выехал из резиденции в другое место из соображений безопасности
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Blair Gable/ Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул свою резиденцию в Оттаве из соображений безопасности и выехал вместе с семьей в другое место, которое не разглашается. Об этом сообщил телеканал CBS.

«На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», — пояснили в канцелярии премьера.

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24 января

В Оттаве 23 января начался антиправительственный митинг дальнобойщиков под лозунгом «Колонна свободы». Трюдо назвал протестующих в Оттаве «маргинальным меньшинством». По его словам, вышедшие на улицы не представляют позиции канадцев.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Павел Фельдман оценил последствия протестов дальнобойщиков в Канаде. Он заявил, что его могут массово поддержать канадские граждане, недовольные политикой правительства действующего премьер-министра.

Марина Совина
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