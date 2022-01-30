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Во Вьетнаме испытали копию российского «Бала»

Вьетнамские военные испытали береговой ракетный комплекс на шасси КамАЗ

Кадр: @AnnQuann

Во Вьетнаме прошли испытания берегового ракетного комплекса (БРК) с ракетой VCM-1. Боеприпас построен на базе противокорабельной ракеты (ПКР) Х-35УЭ российского БРК «Бал». Об этом сообщает «Российская газета».

В основе вьетнамского БРК лежит трехосное шасси КамАЗ. Машина несет четыре транспортно-пусковых контейнера с копиями российских ракет. В публикации отмечают, что российский комплекс «Бал» построен на базе шасси МЗКТ-7930.

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Противокорабельную ракету Х-35УЭ представили в 2009 году. Боеприпас оснастили уменьшенным двигателем и модернизированным воздушным каналом. Это позволило увеличить запас топлива. Дальность стрельбы Х-35УЭ составляет 260 километров. Х-35УЭ получила комбинированную систему наведения.

Ранее генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов сообщил о создании системы обороны побережья. В состав двухзвенной системы защиты входят БРК «Бал» и «Бастион».

В ноябре стало известно о новых ракетах для БРК «Бал». Комплексы в Крыму оснастят ПКР с увеличенной дальностью.

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Даниил Иринин
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