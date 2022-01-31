Китайцы захотели построить автодорогу вокруг Владивостока

Инвестиционное подразделение китайской корпорации CRCC (China Railway Construction Corporation) подало заявку на финансирование и строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя CRCC International Investment.

Как отметил собеседник издания, в настоящее время соответствующий пакет документов находится на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморского края. «Ведомости» выяснили, что в строительстве ВКАД также хотят поучаствовать Газпромбанк и группа «Бамтоннельстрой-мост» («БТС-мост»), подконтрольная бизнесмену Руслану Байсарову.

Первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер передал изданию через представителя, что банк с «БТС-мост» решили создать консорциум для реализации первого этапа строительства дороги вокруг Владивостока.

Предполагается, что правительство Приморского края будет рассматривать заявку CRCC на строительство ВКАД в течение 30 дней. Общая протяженность магистрали составит около 30 километров. Сначала планируется возвести десятикилометровый участок от острова Русский через остров Елены до Казанской улицы на полуострове Шкота. По оценке представителя CRCC, общий объем инвестиций в дорогу на этом этапе составит 80-85 миллиардов рублей. Возврат вложенных средств будет происходить за счет сбора платы за проезд по новой трассе. Стоимость проезда пока не определена.

Ранее стало известно, что Министерство экономического развития позвало китайский Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) поучаствовать в строительстве нескольких российских мегатрасс. АБИИ называют китайским аналогом и конкурентом Международного валютного фонда (МВФ).