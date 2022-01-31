Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Китайцы захотели построить автодорогу вокруг Владивостока

«Ведомости»: подразделение китайской корпорации CRCC подало заявку на строительство ВКАД

Фото: XinHua / Globallookpress.com

Инвестиционное подразделение китайской корпорации CRCC (China Railway Construction Corporation) подало заявку на финансирование и строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя CRCC International Investment.

Как отметил собеседник издания, в настоящее время соответствующий пакет документов находится на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморского края. «Ведомости» выяснили, что в строительстве ВКАД также хотят поучаствовать Газпромбанк и группа «Бамтоннельстрой-мост» («БТС-мост»), подконтрольная бизнесмену Руслану Байсарову.

Первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер передал изданию через представителя, что банк с «БТС-мост» решили создать консорциум для реализации первого этапа строительства дороги вокруг Владивостока.

Предполагается, что правительство Приморского края будет рассматривать заявку CRCC на строительство ВКАД в течение 30 дней. Общая протяженность магистрали составит около 30 километров. Сначала планируется возвести десятикилометровый участок от острова Русский через остров Елены до Казанской улицы на полуострове Шкота. По оценке представителя CRCC, общий объем инвестиций в дорогу на этом этапе составит 80-85 миллиардов рублей. Возврат вложенных средств будет происходить за счет сбора платы за проезд по новой трассе. Стоимость проезда пока не определена.

Материалы по теме:
В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?
В ожидании прорываНа эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?
30 декабря
Попросили остаться Российские миллиардеры годами уводили деньги в офшоры. Как этому хотят положить конец?
Попросили остатьсяРоссийские миллиардеры годами уводили деньги в офшоры. Как этому хотят положить конец?
18 декабря

Ранее стало известно, что Министерство экономического развития позвало китайский Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) поучаствовать в строительстве нескольких российских мегатрасс. АБИИ называют китайским аналогом и конкурентом Международного валютного фонда (МВФ).

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности гибели военного в части под Москвой
Названа причина возможного подорожания молочной продукции в России
Европа исчерпала почти все запасы закачанного летом газа
Россиянин получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 11-летней девочки
Белорусским олимпийцам ужесточили правила общения с прессой
Россиян предупредили о надвигающейся на курорты Крыма опасности
Кремль рассказал о сроках ответа Путина НАТО и США по гарантиям безопасности
Стали известны подробности спасения девушки из горящей квартиры в Москве
Россиян без подушки безопасности попросили не брать ипотеку
В Кремле оценили угрозы Британии о санкциях против российских олигархов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter