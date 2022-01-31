Американские техногиганты установили исторический антирекорд

Основной индекс биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, установил антирекорд в январе, упав на 12 процентов, посчитал Bloomberg. Это худшее начало года за всю историю существования площадки. Эксперты связывают падение акций американских техногигантов с грядущем повышением ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

С 1 по 28 января индекс Nasdaq Composite снизился с 15645 до 13770 пунктов, свидетельствуют данные биржи, — падение оказалось даже больше, чем в 2008 году (минус 10 процентов), когда по миру прократился глобальный финансовый кризис. По состоянию на 18:30 по московскому времени 31 января индекс несколько скорректировался, прибавив 2 процента по сравнению с предыдущим закрытием торгов. Bloomberg объясняет рост тем, что «удар» от повышения ставки смягчили сообщения о повышении прибыли технологических компаний. Например, Apple отчиталась о рекордной выручке: за первый квартал 2022 финансового года она увеличилась на 11 процентов год к году.

По мнению экспертов, инвесторы отказываются от рискованных акций технокомпаний в пользу казначейских облигаций США, доходность которых растет на фоне обещаний ФРС повысить ставку. Сотрудник Morgan Stanley Майкл Уилсон утверждает, что такое падение — не предел, так как на рынке наблюдается активность так называемых «медведей» (игроков, которые зарабатывают на падении рынка). 28 января Bank of America сообщил, что 2648 из 3682 акций Nasdaq находятся на «медвежьем рынке», и половина от этого числа упала более чем на 50 процентов по сравнению со своими недавними максимумами.

Доходности по облигациям растет во всем мире в преддверии грядущего повышения ключевых ставок центральными банками. 18 января доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 1,8 процента впервые с начала пандемии коронавируса. В конце 2021 года Федеральная резервная система (ФРС) начала сворачивать свою программу стимулирования экономики и пообещала неоднократное повышение ставки в 2022 году.