Посол России заявил о заинтересованности в росте влияния Индии как центра силы

Посол России в Индии Денис Алипов рассказал о том, что Москва заинтересована в росте влияния Нью-Дели в качестве самостоятельного центра сила как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в мире в целом. Об этом он заявил в беседе с изданием «Известия».

Алипов отметил, что на это же направлены и усилия самой Индии. Он подчеркнул, что в этом смысле две страны преследуют одни и те же цели. Российский посол также ответил на вопрос о том, насколько существенны геополитические разночтения между Москвой и Нью-Дели, в том числе из-за того, что Индия является не только членом ШОС и БРИКС, но и альянса QUAD. По его словам, нельзя сказать, что у России есть геополитические противоречия или разночтения с Индией.

«При этом мы никогда не указываем Индии, с кем ей следует дружить и в какие группы вступать в отличие от тех же самых американцев, которые постоянно нашептывают про нас гадости», — добавил дипломат.

Помимо этого, он рассказал, что Москва откровенно делится с индийскими властями своими взглядами и не скрывает своего скептического отношения к четырехстороннему диалогу по безопасности QUAD, деятельность которого, по ее мнению, не способствует укреплению безопасности в регионе.

12 января сообщалось, что президент Владимир Путин сменил российского посла в Индии. Глава государства освободил от обязанностей посла Николая Кудашева. Он занимал этот пост с октября 2017 года. На его должность был назначен дипломат Денис Алипов, занимавший ранее пост заместителя директора второго департамента Азии российского МИД.

