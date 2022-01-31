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Бывшему депутату Рады выдали деревянный автомат

Украинскому добровольцу выдали фанерный автомат для тренировок по борьбе с Россией

Кадр: Новое время / YouTube

Бывшему депутату Верховной рады Украины Егору Соболеву выдали деревянный автомат для тренировок по борьбе с «российской агрессией». Об этом он рассказал изданию «Новое время».

Политик, оставивший госслужбу, записался в ряды добровольцев территориальной обороны Киева. Он объяснил, что на таких учениях они отрабатывают тактику засад, контрзасад, патрулирования и устройства блок-постов. Фанерного оружия, уточнил Соболев, достаточно для того, чтобы выучить необходимые действия. Настоящее же оружие выдают только во время стрельб, «и то не всем».

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27 января сообщалось, что Верховная рада Украины разрешила добровольческим формированиям Сил территориальной обороны (СТО) применять при выполнении боевых задач личное охотничье оружие, а также переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и противотанковые ракеты. Решение по обеспечению добровольцев оружием возложили на главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

До этого Минобороны Украины начало подготовку организации «народного сопротивления» при «нападении» России. Издание Foreign Policy опубликовало план, которым украинцы поделились с западными военными. Согласно документу, Киев намерен сформировать бригады в регионах, крупных городах и столице для защиты флангов армии Украины. Обучением сил сопротивления будут заниматься силы специального назначения. Согласно планам ведомства, боеприпасов и вооружения достаточно для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений на уровне бригад.

Марина Совина
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