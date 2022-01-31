Взрыв прогремел на угольной шахте в Грузии

В Грузии прогремел взрыв на угольной шахте в городе Ткибули, который находится примерно в 165 километрах от Тбилиси. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Взрыв случился в ночь на 31 января. Один человек погиб, восемь пострадавших госпитализированы в одну из столичных больниц. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Он находится в отделении интенсивной терапии с ожогами верхней части тела и дыхательных путей.

Причины аварии неизвестны. Начато расследование по статье 240 о нарушении правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.

Осенью прошлого года на шахте «Красный партизан» в самопровозглашенной Луганской народной республике девять горняков погибли в результате обрыва каната транспортной клети (кабины).