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Взрыв прогремел на угольной шахте в Грузии

Один человек погиб и восемь пострадали при взрыве на шахте в Грузии

Фото: РИА Новости

В Грузии прогремел взрыв на угольной шахте в городе Ткибули, который находится примерно в 165 километрах от Тбилиси. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Взрыв случился в ночь на 31 января. Один человек погиб, восемь пострадавших госпитализированы в одну из столичных больниц. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Он находится в отделении интенсивной терапии с ожогами верхней части тела и дыхательных путей.

Причины аварии неизвестны. Начато расследование по статье 240 о нарушении правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.

Осенью прошлого года на шахте «Красный партизан» в самопровозглашенной Луганской народной республике девять горняков погибли в результате обрыва каната транспортной клети (кабины).

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София Сарджвеладзе
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