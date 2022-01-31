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Раскрыты способы бесплатно получить улучшенный номер в отеле

Inside Hook: туристам посоветовали бронировать номера напрямую через сайт отеля

Фото: Unsplash

Американец Дэн Шапиро (Dan Shapiro), работавший тайным покупателем в отелях, раскрыл три способа бесплатно получить улучшенный вариант размещения. Своими советами он поделился с изданием Inside Hook.

Так, специалист порекомендовал туристам бронировать номера напрямую через сайт гостиницы, а не через сторонние онлайн-сервисы или платформы. По его словам, так отдыхающие покажут свою лояльность и у них будет больше возможности получить хороший номер.

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Кроме того, Шапиро посоветовал путешественникам попробовать притвориться тайными покупателями. Для этого следует посмотреть на бирку с именем сотрудника отеля и сделать вид, словно что-то записываете.

В заключении американец посоветовал тем, кто хочет бесплатно получить улучшенный номер в гостинице, вежливо вести себя с персоналом отеля. «Просто будьте человеком и говорите искренне. Вы всегда можете попросить повысить категорию номера напрямую», — отметил он.

Ранее в марте 2021 года опытные путешественники рассказали, как сотрудники отелей распределяют номера между гостями, и назвали легкий способ получить улучшенный вариант размещения. Так, туристам посоветовали обязательно пользоваться программами лояльности при проживании в отелях крупных сетей.

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Валентина Процкова
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