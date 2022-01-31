Совет подруги принес женщине 11 миллионов рублей

Жительница американского города Солсбери, штат Северная Каролина, сорвала джекпот и разбогатела благодаря тому, что прислушалась к совету подруги, которая предложила ей купить лотерейный билет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

72-летняя учительница на пенсии и тренер по теннису Нэнси Линн рассказала, что не купила бы лотерейный билет, если бы подруга не убедила ее сделать это. «Моя подруга решила заехать в магазин, чтобы купить лотерейный билет после игры в бридж, и убедила меня тоже сыграть в лотерею. Она даже предложила конкретный билет за три доллара», — сказала женщина.

Линн купила билет и выбрала опцию «умножить выигрыш». Четыре выпавших в ходе розыгрыша числа совпали с указанными в билете, и принесли американке приз в 50 тысяч долларов (3,8 тысячи рублей). Благодаря опции умножения выигрыша общая сумма ее приза составила 150 тысяч долларов (11,6 миллиона рублей).

«Я была в таком экстазе, что даже не могла поверить в это. Я до сих пор в шоке», — заявила победительница.

Женщина собирается потратить полученные деньги на ремонт в ванной комнате. Часть средств она раздаст на благотворительность.

Ранее сообщалось, что житель американского города Гринсборо, штат Северная Каролина, прислушался к совету друга и сорвал джекпот. Друг настоял на покупке лотерейных билетов, а затем посоветовал отправиться в другой магазин, чтобы обналичить выигрыш, где мужчина купил еще один билет и сорвал джекпот.