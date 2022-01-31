Королева Великобритании Елизавета II занялась производством кетчупа под своей торговой маркой, пишет издание People.

Согласно описанию, этот кетчуп «идеален для завтрака или в любое время дня». Его ингредиенты выращивают на территории поместья в в графстве Норфолк, а одна упаковка стоит около 6,7 фунтов стерлингов (более 700 рублей). В Британии считают, что королева неравнодушна к бургерам. Однако, по словам ее бывшего шеф-повара Даррена МакГрэйди, она предпочитает бургер без булочки, который едят ножом и вилкой и подают без кетчупа.

Ранее журналисты раскрыли секреты долголетия Елизаветы II. Сообщалось, что королева регулярно выполняет физические упражнения и придерживается здорового питания. Так, она старается не употреблять углеводов, таких как картофель и макароны. Особенно строго она относится к этому правилу вечером.