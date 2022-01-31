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Россиян предупредили о надвигающейся на курорты Крыма опасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение с 31 января по 2 февраля из-за лавиноопасности

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности в горах. О надвигающейся на курорты полуострова опасности россиян предупредили на сайте крымского главного управления МЧС России.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 31 января по 2 февраля в Крымских горах существует угроза схода снежных лавин», — говорится в сообщении. Также отмечается, что в связи со складывающейся метеорологической обстановкой проезд на плато Ай-Петри закрыт со стороны Бахчисарая и Ялты.

Спасатели напомнили местным жителям и туристам о соблюдении необходимых мер безопасности в условиях штормового предупреждения — им советуют не выходить в горно-лесную местность и не допускать выезда транспортных средств на горные автодороги, а также дороги, граничащие с горно-лесной местностью.

Ранее в январе россиянин, попавший под лавину на Камчатке, спасся благодаря помощи друзей — один из очевидцев снял инцидент на видео. Группа туристов отправилась в поездку на снегоходах на Банные горячие источники — прямо во время катания на одного из участников сошла лавина.

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Валентина Процкова
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