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Латвия направит на Украину военных инструкторов

Премьер-министр Кариньш: Латвия решила направить на Украину своих военных инструкторов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что республика решила направить на Украину своих военных инструкторов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кариньша, соответствующее решение было принято на заседании правительственной коалиции в понедельник, 31 января. Он уточнил, что латвийские инструкторы будут работать вместе с инструкторами из Канады и «помогут усилить помощь, оказываемую Украине».

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал усилить присутствие сил НАТО в Восточной Европе из-за увеличения численности российских и белорусских военных на границах альянса. До этого США разрешили странам Балтии направить Украине противотанковые комплексы Javelin, а также зенитные ракеты Stinger. Для реэкспорта систем Эстонии, Литве и Латвии требовалась санкция США как производителя и поставщика вооружений.

Марина Совина
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