Политолог назвал основные темы переговоров Лаврова и Блинкена

Во время телефонного разговора министр иностранных дел России Сергей Ларов и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят невозможность обеспечения безопасности НАТО за счет безопасности других государств, а также необходимость деэскалации ситуации на Украине, считает политтехнолог Марат Баширов. Об этом он сказал «Ленте.ру».

Глава МИД России Сергей Ларов во вторник, 1 февраля, проведет телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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«Думаю, это станет предварительным обсуждением ответа США. Такая "притирочная" встреча перед разговором Путина и Байдена. Думаю, она состоится в 20-х числах февраля, после окончания Олимпиады. Это будет принципиальный разговор лидеров двух стран, после которого станут понятны хотя бы контуры того, в каком ключе станет обсуждаться тема безопасности», — предположил Баширов.

Политтехолог считает, что во время разговора Лавров продолжит отстаивать принцип недопустимости обеспечения безопасности НАТО и других государств за счет безопасности третьих стран. Баширов указал на то, что глава МИД России не единожды подчеркивал это в ходе своей пресс-конференции на прошлой неделе.

«Второй темой станет эскалация на Украине. Уже и власти этой страны не верят в нападение со стороны России. Да и наши власти, в том числе и сам Лавров, говорили, что не собираются нападать первыми. Впрочем, Москва не исключает, что, в случае агрессивных действий, вынуждена будет защитить свою территорию», — подчеркнул Баширов.

Несмотря на заявления властей Украины о низкой вероятности нападения России, по словам политтехнолога, настоящая деэскалация будет возможна только после того, как с линии соприкосновения отведут ударные вооружения. Примечательным здесь, как заметил собеседник «Ленты.ру», является то, что Россия уже продемонстрировала свою готовность к миру.

«Сегодня были прекращены учения в Черном море. Россия показала, что не собирается нападать. Со стороны же Украины подобных действий замечено не было. Напротив, только вчера из Великобритании прилетел борт с вооружением, а сегодня обсуждалось, что и другие члены НАТО собираются поставлять оружие», — сказал политтехнолог.

30 января Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на «добрые, ровные, взаимоуважительные, равноправные» отношения с США. По его словам, об этом же в Женеве разговаривали президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин. По словам министра, Байден подтвердил этот настрой российской стороны.