Магомедшарипов нацелился на возвращение в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов может возобновить выступления. Об этом сообщает MMA Junkie.

Менеджер россиянина Али Абдель-Азиз подтвердил, что спортсмен уже вернулся к тренировкам. Будущее Магомедшарипова он намерен обсудить с представителями Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Ждем от Забита готовности подраться и условий — и это можно будет передать матчмейкерам UFC и понять, что делать дальше», — заявил он.

В мае 2021-го Магомедшарипов прервал карьеру на фоне проблем со здоровьем. Спортсмену потребовалась операция. Тогда его исключили из рейтинга UFC.

Последний поединок в рамках UFC Магомедшарипов провел в ноябре 2019-го на турнире в Москве. Россиянин оказался сильнее Келвина Кэттара.