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Глава ЛНР заявил о невозможности для Украины вернуться к мирной жизни

Глава ЛНР Пасечник: подготовленные ЦРУ диверсанты не позволят украинцам вернуться к миру
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Подготовленные Центральным разведывательным управлением США диверсанты не позволят украинцам вернуться к мирной жизни даже после ухода НАТО. Такое мнение выразил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.

По его словам, НАТО оставит в стране множество диверсантов-подпольщиков, чтобы в дальнейшем управлять их деятельностью и иметь свою агентурную сеть на Украине. Пасечник также напомнил, что Киев не только легализовал обученных США диверсантов, но также наделил их правом использовать как стрелковое оружие, так и более тяжелое вооружение, которое «Запад активно завозит на Украину».

Ранее глава ЛНР рассказал, что с 2015 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занимается обучением специалистов по организации партизанского движения для Украины.

Ксения Назарова
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