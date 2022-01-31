Глава ЛНР заявил о невозможности для Украины вернуться к мирной жизни

Подготовленные Центральным разведывательным управлением США диверсанты не позволят украинцам вернуться к мирной жизни даже после ухода НАТО. Такое мнение выразил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.

По его словам, НАТО оставит в стране множество диверсантов-подпольщиков, чтобы в дальнейшем управлять их деятельностью и иметь свою агентурную сеть на Украине. Пасечник также напомнил, что Киев не только легализовал обученных США диверсантов, но также наделил их правом использовать как стрелковое оружие, так и более тяжелое вооружение, которое «Запад активно завозит на Украину».

Ранее глава ЛНР рассказал, что с 2015 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занимается обучением специалистов по организации партизанского движения для Украины.