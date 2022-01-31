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Украина разработала план по отражению российского десанта «Нептуном»

Defence Express: ВМСУ создали эшелонированную систему обороны с комплексом «Нептун»

Фото: пресс-служба ВМСУ

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) провели ряд учений для подготовки к отражению десанта сил Военно-морского флота (ВМФ) России. В ходе маневров применяли береговой ракетный комплекс «Нептун». Об этом сообщает Defence Express.

«Скорее всего Кремль решится на масштабную десантную операцию, зона которой будет охватывать порты Николаева и "Большой Одессы". Так россияне "одним ударом" смогут решить сразу две задачи — "отрезание" от Черного моря и хотя бы частичное блокирование судоходства в наши черноморские порты», — пишет Defence Express.

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Для отражения атак с моря ВМСУ разработали эшелонированную оборону, в которой береговой ракетный комплекс «Нептун» станет главным оружием. В свою очередь, для борьбы с малоразмерными целями планируют использовать морскую авиацию и катера типа «Гюрза» и Island. Также систему обороны дополнят подразделения морской пехоты, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и танки.

В публикации отмечают, что украинские военные провели ряд учений с отработкой обороны побережья и портов. В ходе маневров в северо-западной части акватории Черного моря расчет комплекса «Нептун» выполнил марш в заданный район и совершил электронный пуск по кораблям условного противника.

В декабре командующий ВМСУ Алексей Неижпапа рассказал о новом вооружении украинского флота. Он отметил, что катера типа Island получат артиллерийские установки и ракеты.

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Даниил Иринин
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