Бездетная и не беременная женщина потратила на детскую одежду 300 тысяч рублей

Бездетная и не беременная жительница Великобритании накупила детской одежды на 3000 фунтов стерлингов (313 тысяч рублей) и разозлила партнера. Об этом сообщает Daily Mirror.

29-летняя женщина рассказала, что они с возлюбленным планируют завести ребенка, когда накопят 50 тысяч фунтов стерлингов (5,2 миллиона рублей). У пары общий бюджет, и все накопленные средства хранятся на одном счете. Часть денег молодые люди планируют потратить на оплату обучения в аспирантуре.

Британка призналась, что уже потратила порядка 3000 фунтов стерлингов из общего бюджета на покупку детских вещей. «Иногда я вижу детскую одежду, которая так мила, что мне кажется, что я должна ее купить, иначе я ее больше никогда не увижу», — отметила она. Женщина считает, что эти траты станут экономией в долгосрочной перспективе, ведь часть вещей она покупает на распродаже, и к моменту рождения ребенка у него уже будет почти полностью собранный гардероб.

Партнер британки не разделяет ее мнения, он считает, что его избранница «выбрасывает деньги на ветер». Поведение партнерши одновременно расстраивает и злит мужчину.

Пользователи в сети встали на его сторону: матери написали, что глупо тратить столько денег на еще даже не родившегося ребенка, и добавили, что никогда не покупают такие дорогие вещи детям, потому что они постоянно растут, и одежда быстро становится им мала.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Ашфорд, графство Кент, 20-летняя модель Лорен Найт потратила около 7000 фунтов стерлингов (727 тысяч рублей) на брендовую одежду для своих собак. Хозяйка двух померанских шпицев по кличкам Мими и Мило признается, что она купила любимым собакам не менее 400 вещей и сделала для них собственный гардеробный шкаф.