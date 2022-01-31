Академик РАН предупредил об опасной способности омикрон-штамма

Омикрон-штамм ловко мутировал и способен обходить вакцинный барьер. Такое предупреждение в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.

Вирусолог отметил, что омикрон сейчас утратил свойство, из-за которого заразившиеся пациенты лишались обоняния и вкуса.

Покровский пояснил, что многие препараты не могут остановить распространение этой мутации коронавируса. Такая тенденция вызывает опасение, заметил академик РАН.

«Любое изменение в микроорганизме где-то может разные совершенно давать преимущества — быстрее распространяется, а от того, что он лишает человека запаха и вкуса или нет — это для самого вируса никакого значения не имеет», — добавил вирусолог.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что после омикрон-штамма коронавируса человек может охрипнуть или потерять голос.

Кроме того, медик подчеркнул, что отдельным категориям людей следует уделять больше внимания заботе о горле. В частности, речь идет о тех, у кого удалены миндалины.