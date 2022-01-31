В российской колонии ФСБ ликвидировала ячейку АУЕ

В Пензенской области сотрудники ФСБ и полиции установили и ликвидировали в исправительной колонии ячейку запрещенного в России международного движения АУЕ. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает «МВД Медиа».

По данным силовиков, создателем ячейки оказался занимающий высокое положение в преступной иерархии криминальный авторитет, который вовлек в деятельность других осужденных, наделив их соответствующим статусом. Участники движения активно продвигали воровские понятия и преступные традиции среди сокамерников, препятствуя работе сотрудников колонии.

В ходе обысков были найдены и изъяты различные рукописные тексты и предметы с символикой запрещенного движения. В отношении лидера и его подручных завели уголовное дело по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ. Установлены денежные средства и банковские счета ячейки.

Аналогичную операцию по выявлению ячейки АУЕ 31 января провели и в одном из СИЗО Московской области. Там был задержан смотрящий за СИЗО-11 города Ногинска Максим Ерофеев, авторитет, известный в криминальном мире как Армян. В его камере в ходе обысков нашли рукописный устав организации.

17 августа 2020 года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.