Генетик привился «Спутником V» и Pfizer, заразился омикроном и описал симптомы

Коронавирус изменился и научился пробивать защиту, которую дает вакцина, но инфекция даже частично устойчивых людей протекает менее тяжело. В то же время считать заражение омикрон-штаммом альтернативой вакцине — полное безумие. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал российский ученый, специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

Генетик ранее привился «Спутником V» и Pfizer, несколько дней назад заразился омикроном и описал симптомы, которыми сопровождается протекающее у него сейчас заболевание.

Принято говорить, что омикрон переносится сравнительно легко. Хотя я был привит «Спутником V» и Pfizer, но большой радости сейчас не испытываю. У меня третий день боли в суставах и мышцах и очень сильно болит горло. Ощущение, что туда вставили паяльник. Константин Северинов

Он отметил, что отечественной вакциной привился ровно год назад. «Не думаю, что он дал бы сейчас существенную защиту. Так что омикрон пробил мой октябрьский Pfizer», — сообщил собеседник «Ленты.ру» и уточнил, что от обеих прививок у него были побочные эффекты.

По словам Северинова, омикрон-вариант COVID-19 «находится в совсем другой ситуации, чем предыдущие штаммы». Он объяснил, что на сегодняшний день большое количество людей либо привилось, либо переболело, что так или иначе дает определенный уровень защиты от инфекции.

«Другими словами, возможно, не вирус стал мягче, а мы стали более иммунными», — резюмировал эксперт.

Ранее в январе о своем опыте заражения омикрон-штаммом коронавируса рассказал российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко. Прежде всего медик отметил, что «новый ковид — он вообще другой».