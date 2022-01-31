Большинство пообещавших правильно питаться россиян сдались

65 процентов россиян не сдержали данное себе обещание начать правильно питаться после Нового года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование медицинского сервиса «Доктор рядом» и агентства A2:Research.

Всего в порыве изменить свои пищевые привычки признались 72 процента опрошенных россиян. Те, кто не сумели перейти на здоровую пищу, обвинили в этом привычку к своему прежнему рациону (39 процентов), большую любовь к вредным продуктам (14 процентов) и чрезмерную сложность поставленной цели (12 процентов).

В исследовании приняли участие более 2,1 тысячи человек из всех регионов России. Из них 81 процент — лица в возрасте от 20 до 45 лет, 16 процентов — респонденты старше 45 лет, 3 процента — граждане моложе 20 лет.

27 января сообщалось, что почти половина россиян, сидящих на диете, заметила у себя негативные физиологические последствия. В частности, 20 процентов рассказали о забывчивости, 26 процентов пожаловались на регулярные проблемы с памятью. Почти половина респондентов (46 процентов) заявила, что испытывает сильную тревогу или панику. Еще 42 процента россиян отметили трудности с концентрацией.

Ранее россиянам назвали способы отличить вредные советы по питанию от полезных. Психолог Ирина Ушкова заявила, что ограничения в пище стали восприниматься как определенный образ жизни.