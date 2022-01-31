Глава ЛНР назвал последствия войны в Донбассе для Украины

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью РИА Новости назвал последствия обострения военного конфликта в Донбассе для Украины.

«Любая провокация или попытка военной эскалации конфликта со стороны Киева — это кровь, гробы и слезы матерей с обеих сторон конфликта. Никакой "легкой военной прогулки" для поднятия рейтинга очередного правителя здесь не будет, только смерть и разрушения», — сказал Пасечник.

По его словам, «это должно крепко засесть» в голове каждого представителя украинской власти.

Ранее Пасечник заявил, что на Украине на ротационной основе находятся сотни иностранных инструкторов из стран НАТО и «откровенные наемники». Кроме того, как утверждает глава ЛНР Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает специалистов по организации партизанского движения для Украины.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о переброске российских танков в Донбасс. По данным Киева, с начала января в самопровозглашенные республики были доставлены несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, вооружение, боеприпасы и 7 тысяч тонн горючего. В России набирают наемников для участия в боевых действиях, утверждает Украина.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.