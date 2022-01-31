Министр обороны Украины заявил о бессмысленности переговоров с Шойгу наедине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о бессмысленности переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу наедине, без участия представителей западных стран. Интервью с Резниковым опубликовало издание LB.ua.

Резников напомнил свои слова о том, что готов встретиться с Шойгу в рамках международных переговоров с участием иностранных партнеров Киева.

«Я готов встречаться, разговаривать, ответить на вопрос, представляем ли мы им [России] угрозу. Возможно, задать свои вопросы. Но именно с глазу на глаз разговаривать с представителями Российской Федерации на этом уровне нет никакого смысла», — сказал глава Минобороны.

В последние месяцы Киев заявляет об угрозе военного вторжения России. Запад оказывает Украине помощь с вооружением. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.