Российского дизайнера задержали на BMW с поддельными правами

Российского дизайнера и модель Светлану Родину задержали на иномарке с предположительно поддельными правами. Об этом сообщают «Известия».

Основательницу бренда одежды Loom by Rodina остановили в центре Москвы. Согласно информации издания, женщина была за рулем автомобиля BMW X6.

Отмечается, что у Родиной изъяли водительское удостоверение на экспертизу, поскольку ее документы вызвали подозрение у сотрудников ДПС.

В январе 2021 года жена миллионера заплатила взятку более миллиона рублей за водительские права. Как стало известно суду города Понтуаз, в 2015 году супруга управляющего партнера холдинговой компании Lagardere Арно Лагардера (Arnaud Lagardere), бельгийская супермодель Джейд Форе, отдала 15 тысяч евро (более миллиона рублей) наличными, чтобы вместо нее тест сдавал подставной водитель.