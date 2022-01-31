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Российскую авиакомпанию обвинили в неоднократном нарушении прав пассажиров

Авиакомпанию S7 оштрафовали на 200 тысяч рублей за неразмещение пассажиров в гостинице

Фото: Wolfgang Minich / globallookpress.com

Российская авиакомпания S7 получила штраф на общую сумму 200 тысяч рублей за неоднократное нарушение прав пассажиров. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что 3 октября 2021 года перевозчик допустил задержку регулярного рейса по маршруту БарнаулНовосибирск ввиду некорректной работы систем воздушного судна. «При этом вопреки требованиям законодательства 28 гражданам не оказаны услуги по их размещению в гостинице», — говорится в сообщении.

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Помимо прочего, в 2021 году авиакомпания неоднократно затягивала рассмотрение претензий пассажиров. В результате S7 обвинили в нарушении прав путешественников — в отношении перевозчика были возбуждены семь дел об административных правонарушениях.

В ведомстве добавили, что прокуратура организовала проверку в связи с задержкой 39 рейсов и отменой восьми рейсов авиакомпании из международного аэропорта Краснодара по причине неблагоприятных метеоусловий в период с 23 по 24 января 2022 года.

Ранее в январе Росавиация назвала виновных в вынужденной посадке самолета авиакомпании S7, который летел из Магадана в Новосибирск 2 декабря 2021 года и едва не разбился. В ведомстве заявили, что ошибочные действия экипажа и персонала аэропорта при очистке воздушного судна от снега привели к неправильной регистрации скорости — из-за этого отключился автопилот. В результате пилотам пришлось сажать лайнер в ручном управлении.

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Дарья Рыбак
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