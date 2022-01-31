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В Германии исключили возможность ввода превентивных санкций против России

Представитель правительства ФРГ: санкции возможны только в случае нападения на Украину

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Вариант введения превентивных санкций против России является недопустимым, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает РИА Новости.

«У федерального правительства [Германии] есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жесткие и ясные меры, санкции являются такими мерами», — сказал Хебештрайт.

Он добавил, что введение санкций будет возможно только в случае нападения России и ввода войск на территорию Украины. Несмотря на твердую позицию Москвы об отсутствии планов военного вторжения, Хебештрайт не исключил такую возможность.

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28 января Хебештрайт заявил, что поставки летального оружия на Украину со стороны Германии полностью исключены в связи с позицией правительства, согласно которой экспорт вооружений в кризисные регионы невозможен.

Ранее издание «Укринформ» со ссылкой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок сообщало, что Германия может помочь Украине отремонтировать защитный бункер под Одессой. Глава МИД также подчеркнула, что военные принимали участие в программах военного образования при федеральном Минобороны ФРГ, а поддержка Германией Украины в рамках трастового фонда НАТО с 2014 года составляет более 8 миллионов евро.

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Дмитрий Сотак
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