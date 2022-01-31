Актер Валерий Николаев устроил скандал на съемках «Танцев со звездами»

Российский актер и хореограф-постановщик Валерий Николаев устроил скандал на съемочной площадке шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1».

Артист стал одним из участников 13-го сезона программы. В новом выпуске он резко отреагировал на критику своего выступления.

Николаев выступает в паре с танцовщицей Александрой Акимовой. По мнению режиссера Владимира Варнавы, последний их номер был представлен не лучшим образом. Постановщик сделал замечание звездному дуэту, на которое громко ответил Николаев.

«Мы не роботы! По словам некоторых руководителей, а точнее одного исполнительного продюсера: я — хам! А я наслаждаюсь нашими горячими диалогами, в которых рождается истина. И мне хочется купаться в любви зрителей!» — заявил Николаев в эфире «Танцев со звездами».

Ранее стало известно, что Валерия Николаева отказались пускать на кинопремию «Золотой орел», которая прошла в пятницу, 28 января. Сообщалось, что у артиста не было приглашения на церемонию, и охрана не пропустила его в зал. Николаев пояснил, что у него есть бейдж «Пресса», и что он хотел снять видео, чтобы опубликовать в Instagram.