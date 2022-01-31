Раскрыт размер выплат руководителям российских компаний

Базовое вознаграждение членов советов директоров (СД) российских компаний варьируется от 2,2 миллиона рублей до 36,4 миллиона рублей. Размеры выплат раскрыло исследование компании Korn Ferry, работающей в сфере организационного консалтинга (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»). В обзоре использована выборка из 40 крупных компаний, на 1 октября входивших в котировальный список высшего уровня на Московской бирже.

Часть компаний использует в качестве основной или дополнительной формы вознаграждения ценные бумаги, однако их немного. Ряд организаций может определять окончательную сумму выплат в зависимости от того, присутствовал ли тот или иной член СД на заседаниях. Размер базового вознаграждения председателя СД составляет от 3,6 до до 123,7 миллиона рублей.

Доля независимых членов органа в рассматриваемых организациях достигла 44 процентов. Больше всего таких представителей — в «Яндексе», Московской бирже, Сбербанке и «Фосагро», но в сравнении с другими странами процент независимых директоров в России относительно невысок. Для компаний притом важно, чтобы в советах директоров были профессионалы, достаточно компетентные для того, чтобы спорить с главой организации, заметил старший партнер Korn Ferry в России Антон Стороженко. Совет директоров несет ответственность в том числе за стратегическое руководство компанией.

Доля иностранцев в составе СД исследованных компаний достигла 30 процентов, всего иностранные граждане присутствуют в 33 из 40 случаев. Больше всего в российских компаниях иностранных граждан из США (33 человека), Великобритании (22 человека) и Германии (16 человек). Женщин по-прежнему довольно мало по сравнению с международной практикой — 13 процентов.

В середине января стало известно, в каких секторах российской экономики самые высокие зарплаты: больше всего они у нефтяников и газовиков, среди других высокооплачиваемых профессионалов — менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также специалисты в авиационном секторе.