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Раскрыт размер выплат руководителям российских компаний

Korn Ferry: выплаты членам СД ряда крупных компаний варьируются от 2,2 до 36,4 млн рублей

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Базовое вознаграждение членов советов директоров (СД) российских компаний варьируется от 2,2 миллиона рублей до 36,4 миллиона рублей. Размеры выплат раскрыло исследование компании Korn Ferry, работающей в сфере организационного консалтинга (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»). В обзоре использована выборка из 40 крупных компаний, на 1 октября входивших в котировальный список высшего уровня на Московской бирже.

Часть компаний использует в качестве основной или дополнительной формы вознаграждения ценные бумаги, однако их немного. Ряд организаций может определять окончательную сумму выплат в зависимости от того, присутствовал ли тот или иной член СД на заседаниях. Размер базового вознаграждения председателя СД составляет от 3,6 до до 123,7 миллиона рублей.

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Доля независимых членов органа в рассматриваемых организациях достигла 44 процентов. Больше всего таких представителей — в «Яндексе», Московской бирже, Сбербанке и «Фосагро», но в сравнении с другими странами процент независимых директоров в России относительно невысок. Для компаний притом важно, чтобы в советах директоров были профессионалы, достаточно компетентные для того, чтобы спорить с главой организации, заметил старший партнер Korn Ferry в России Антон Стороженко. Совет директоров несет ответственность в том числе за стратегическое руководство компанией.

Доля иностранцев в составе СД исследованных компаний достигла 30 процентов, всего иностранные граждане присутствуют в 33 из 40 случаев. Больше всего в российских компаниях иностранных граждан из США (33 человека), Великобритании (22 человека) и Германии (16 человек). Женщин по-прежнему довольно мало по сравнению с международной практикой — 13 процентов.

В середине января стало известно, в каких секторах российской экономики самые высокие зарплаты: больше всего они у нефтяников и газовиков, среди других высокооплачиваемых профессионалов — менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также специалисты в авиационном секторе.

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Платон Щукин
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