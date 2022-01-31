В российском регионе школьников перевели на онлайн-обучение из-за COVID-19

В Туве учеников всех школ перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19. Такое решение приняли в региональном правительстве, сообщается на сайте ведомства.

Там уточнили, что онлайн-обучение продлится с 31 января по 7 февраля. До введения новых ограничений в очном формате в школах учились старшеклассники с 9-го по 11-й класс, говорится в сообщении.

«Сейчас отдельные классы и школы республики ушли на дистант. Однако наступающий невидимый враг вынуждает нас принимать более жесткие меры ради защиты здоровья людей и детей в частности», — написал глава российского региона Владислав Ховалыг в Facebook.

С 31 января на дистанционное обучение также переведены школы Бурятии. Власти региона решили, что удаленка продлится до 13 февраля, при этом ученики 9-х и 11-х классов будут посещать занятия в очном формате.