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В российском регионе школьников перевели на онлайн-обучение из-за COVID-19

В Туве с 31 января по 7 февраля все школы перевели на онлайн-обучение из-за коронавируса

Фото: «ИДО»

В Туве учеников всех школ перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19. Такое решение приняли в региональном правительстве, сообщается на сайте ведомства.

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Там уточнили, что онлайн-обучение продлится с 31 января по 7 февраля. До введения новых ограничений в очном формате в школах учились старшеклассники с 9-го по 11-й класс, говорится в сообщении.

«Сейчас отдельные классы и школы республики ушли на дистант. Однако наступающий невидимый враг вынуждает нас принимать более жесткие меры ради защиты здоровья людей и детей в частности», — написал глава российского региона Владислав Ховалыг в Facebook.

С 31 января на дистанционное обучение также переведены школы Бурятии. Власти региона решили, что удаленка продлится до 13 февраля, при этом ученики 9-х и 11-х классов будут посещать занятия в очном формате.

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Анастасия Шейкина
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