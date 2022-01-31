В России завели дело о ранении жителя Донбасса в результате обстрела

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о ранении жителя Донбасса в результате обстрела украинскими вооруженными силами. Об этом 31 января сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением»). По данным следствия, 29 января Вооруженные силы Украины прицельно обстреляли из стрелкового оружия жилой дом в поселке Александровка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Был ранен 56-летний мирный житель.

«Обстреливая населенный пункт, жилые дома, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте», — сказано в сообщении СК.

Устанавливаются должностные лица из числа украинских силовиков, причастные к преступлениям против мирного населения Донбасса, добавили в ведомстве.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. В Министерстве обороны Украины анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием. Москва отвергает обвинения в агрессивных планах.