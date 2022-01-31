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Призер Игр-2018 скелетонист Трегубов пропустит ОИ-2022 из-за коронавируса

Скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине из-за коронавируса

Фото: Alexander Shemetov / Globallookpress.com

Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпиаду 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Спортсмены не смогут выступить в Китае из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус. Вместо них на турнир поедут Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Сборная России по бобслею и скелетону вылетит в Пекин в понедельник, 31 января.

Аникина добавила, что некоторые спортсмены еще ждут результатов тестов на коронавирус, поэтому полетят на Игры позже. «Если не успеют, то у них есть замена, которая готовится сейчас на базе и ежедневно проходит тестирование на коронавирус», — заявила глава федерации.

Трегубов стал серебряным призером на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В активе 26-летнего спортсмена также серебро и бронза чемпионата мира.

Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля. Скелетонисты вступят в борьбу за медали 10 февраля.

Алексей Гусев
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