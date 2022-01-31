Африканские священники РПЦ совершили первую службу

Африканские священники отслужили первую литургию в Кении после перехода под юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид.

Литургия св. Иоанна Златоуста была переведена на суахили. В службе приняли участие 24 африканских священника Русской православной церкви из районов Какамега и Вихига Западнокенийского благочиния Южно-Африканской епархии.

Синод РПЦ постановил принять под свою юрисдикцию 102 священника Александрийского патриархата из восьми стран Африки по их прошению 29 декабря 2021 года. Так, в ходе заседания было принято решение не отказывать клирикам Александрийской православной церкви (АПЦ), подавшим соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского патриархата. Кроме того, синод постановил образовать патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Его глава — им назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид — получил титул Клинский.

РПЦ в 2019 году прекратила всякое общение с Александрийским патриархом Феодором, поскольку последний решил признать раскольническую, неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) — он сделал это единолично и не выносил вопрос на голосование. Вдобавок РПЦ тогда приняла решение приостановить деятельность представительства Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле.