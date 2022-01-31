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Google и Meta обяжут платить СМИ за статьи

В Великобритании обяжут Google и Meta платить СМИ за размещение их статей на ресурсах

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Правительство Великобритании подготовило законопроект, согласно которому американские технологические корпорации Google и Meta (бывшая Facebook) обяжут выплачивать компенсацию британским СМИ за использование их материалов. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, инициатива обяжет Google и Meta сесть за стол переговоров с британскими медиакомпаниями для достижения компромисса в вопросе о размере выплат за размещение их статей на своих ресурсах. Если сторонам не удастся договориться насчет суммы, то в дело вступит Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. Отмечается, что регулятор должен будет действовать «быстро и эффективно» в вопросе защиты интересов местных СМИ.

Как уточнили источники газеты, этот законопроект во многом повторяет закон, который вступил в силу в Австралии в феврале 2021 года. После принятия инициативы Google и Meta согласились выплачивать крупным австралийским медиакомпаниям по одному миллиарду долларов от каждой в течение ближайших нескольких лет.

Ранее сообщалось, что генеральные прокуроры нескольких американских штатов подали иски против Google. По их мнению, корпорация неоднократно оказывала давление на пользователей приложений с целью получения информации об их геолокации.

Евгения Наумова
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