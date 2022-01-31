Жители российского города массово пожаловались на самочувствие

Жители Нижнего Тагила массово пожаловались на самочувствие из-за смога. В минувшие выходные два района города накрыло облако дыма, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на местные СМИ.

По данным городского портала TagilCity, жители страдали от вредных выбросов всю прошлую неделю. Редакция провела замеры воздуха в разных районах города. Днем 27 января, например, в 17,5 раза была превышена концентрация сероводорода на вокзале. 30 января газоанализатор зафиксировал превышение сразу по двум веществам: сероводороду (1,3 ПДК) и диоксиду азота (1,5 ПДК). В этот день жители района Вагонка массово жаловались на кашель, отеки горла и тошноту.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области тем временем опровергли информацию о превышении концентрации вредных веществ в воздухе. «Смог над городом связан с погодой, — подчеркнули в ведомстве. — Причины запаха гари выясняют специалисты».

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России с 28 по 30 января метеорологи объявили режим «черного неба» — неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Способствующее накоплению вредных примесей в воздухе явление накрыло Томскую, Кемеровскую и Новосибирскую области.