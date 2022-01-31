Spotify отреагировал на скандал с подкастом комика Джо Рогана

Основатель стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк рассказал о принятых мерах борьбы с дезинформацией о COVID-19 после скандала с подкастом комика Джо Рогана. Заявление предпринимателя опубликовано на сайте платформы.

В частности, сервис опубликовал правила обращения с информацией о коронавирусе. Кроме того, специалисты планируют добавить сообщение с рекомендацией контента в любой выпуск подкаста, который включает обсуждение COVID-19.

Ранее рок-музыкант Нил Янг удалил свою музыку из платформы из-за подкаста Джо Рогана. По словам 76-летнего артиста, американский комик распространяет ложную информацию о вакцинации в своем подкасте. Исполнителя возмутил эпизод, вышедший в декабре 2021 года, в котором вирусолог-антипрививочник Роберт Малоун высказал недоказанные гипотезы о «бесполезности» прививки от COVID-19.

Также принц Гарри и Меган Маркл, у которых заключен контракт с сервисом на производство подкастов, призвали Spotify бороться с фейками о коронавирусе.