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Названа причина не следить за порядком в сданной в аренду квартире

«ИНКОМ-Недвижимость»: арендодатель не имеет права следить за качеством уборки квартиры

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Собственник квартиры не имеет права следить за порядком в квартире, сданной в аренду другому жильцу. Причиной отказа от проверок качества уборки руководитель юридической службы агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Светлана Краснова назвала субъективный характер понятия «порядок». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, существует правило, что арендатор должен следить за текущим состоянием квартиры, а владелец жилья отвечает за капитальный ремонт. Однако арендодатель не должен контролировать качество уборки помещения, так как одно и то же состояние квартиры одному может показаться бардаком, а другому — нормальным состоянием жилья.

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Жильцы квартиры должны соблюдать общие нормы проживания в домах, включая санитарные и противопожарные правила. В случае нарушения собственник может досрочно расторгнуть с арендаторами договор.

После истечения срока действия договора жильцы должны вернуть квартиру в том же состоянии, в котором приняли ее. Если собственник обнаружит повреждения, то арендаторы должны будут устранить их или выплатить владельцу компенсацию.

Ранее управляющий директор «Миэль» Мария Жукова рассказала, что жильцов могут выселить из квартиры «одним днем», если они серьезно нарушат условия договора найма — проживание в квартире неоговоренных лиц, несвоевременная оплата или нахождение животных, о которых не было договоренности.

Нина Ташевская
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