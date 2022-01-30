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Россиянам назвали причины для выселения жильцов из квартиры «одним днем»

Риелтор Жукова: причиной выселения арендаторов является нарушение условий договора найма

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Globallookpress.com

Управляющий директор «Миэль» Мария Жукова назвала россиянам причины для выселения жильцов из квартиры «одним днем». По ее словам, основным поводом для расторжения договора найма может быть серьезное нарушение арендаторами его условий, передает агентство «Прайм».

Риелтор отметила, что таких позиций может быть несколько. Среди них проживание в квартире неоговоренных лиц, например, когда была заявлена семейная пара с двумя детьми, а живет десять человек, несвоевременная оплата, нахождение животных, о которых не было договоренности, использование помещения не по назначению — когда вместо проживания организовывается офис или салон, систематическое нарушение интересов соседей.

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«Все эти (и другие) условия обязательно прописываются в договоре найма, когда оговариваются условия досрочного расторжения. Указанные причины ранжированы по частоте — они универсальны, не меняются годами», — пояснила Жукова.

Эксперт заключила, что договор аренды должен быть составлен так, чтобы по нему можно было потребовать исполнения условий и представить в полиции и суде в случае нарушения.

Ранее аналитики ЦИАН пришли к выводу, что в 2021 году арендовать квартиры в России стало выгоднее, чем покупать жилье в ипотеку. Специалисты сравнили стоимость аренды двухкомнатных квартир с ежемесячным взносом по 20-летнему кредиту на аналогичную недвижимость в 16 крупных российских городах.

Марина Совина
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