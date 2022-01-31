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Джонсона призвали уйти в отставку после публикации расследования о вечеринках

Лидер британских лейбористов призвал Бориса Джонсона уйти в отставку на фоне расследования

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Лидер британских лейбористов Кир Стармер обратился к премьеру Великобритании Борису Джонсону, призвав его уйти в отставку. Заявление прозвучало на фоне публикации отчета расследования о скандальных вечеринках политика во время локдауна, сообщает ТАСС.

Выступая в Палате общин парламента Соединенного Королевства, он раскритиковал поведение премьера и подчеркнул, что тот «держал всех за дураков» и проигнорировал тот факт, что британцы многим пожертвовали в период пандемии. По его словам, оказавшийся в центре скандала политик продемонстрировал, что он не достоин занимаемой должности.

Как уточняет Mirror, Джонсон уже отреагировал на последние новости — политик принес публичные извинения в ходе выступления в парламенте. «Я сожалею о вещах, которые мы делали неправильно, и о том, каким образом решали эту ситуацию», — сказал он, выражая согласие с общими выводами расследования. При этом премьер заверил, что понимает граждан, которых разозлила новость о проведении вечеринок вопреки введенным в стране коронавирусным ограничениям.

Ранее сообщалось, что в Британии опубликовали отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона. По его результатам, мероприятия на Даунинг-стрит признали серьезным нарушением стандартов этики, которые должны были соблюдать не только представители власти, но и все население Соединенного Королевства.

В выводах отчета также указано, что с учетом эпидемиологической ситуации в Британии некоторые из вечеринок в резиденции Джонсона не должны были проводиться так, как они были организованы.

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Варвара Кошечкина
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