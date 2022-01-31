Четырехкратный чемпион ОИ оценил шансы российских биатлонистов на Играх-2022

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил перспективы российских спортсменов на зимних Играх 2022 года. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По словам спортсмена, у биатлонистов хорошие шансы на завоевание медалей, однако тренерам важно не перегрузить их на заключительном этапе подготовки. При этом Тихонов не уточнил, сколько конкретно наград могут выиграть россияне.

Тихонов также рассказал о важности позитивного настроя и у болельщиков, и у спортсменов. «Так что нельзя говорить, что мы приедем из Пекина ни с чем, надо верить в своих», — добавил он.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград, они вступят в борьбу за медали 5 февраля. До участия в предыдущих Играх в Пхенчхане допустили только четверых российских биатлонистов. Им не удалось завоевать медалей.