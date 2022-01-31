Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ПСЖ
Сегодня
23:15 (Мск)
Ницца
Кубок Франции|1/8 финала
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Завтра
03:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:30 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Четырехкратный чемпион ОИ оценил шансы российских биатлонистов на Играх-2022

Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону Тихонов: у россиян хорошие шансы на медали в Пекине

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил перспективы российских спортсменов на зимних Играх 2022 года. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По словам спортсмена, у биатлонистов хорошие шансы на завоевание медалей, однако тренерам важно не перегрузить их на заключительном этапе подготовки. При этом Тихонов не уточнил, сколько конкретно наград могут выиграть россияне.

Тихонов также рассказал о важности позитивного настроя и у болельщиков, и у спортсменов. «Так что нельзя говорить, что мы приедем из Пекина ни с чем, надо верить в своих», — добавил он.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград, они вступят в борьбу за медали 5 февраля. До участия в предыдущих Играх в Пхенчхане допустили только четверых российских биатлонистов. Им не удалось завоевать медалей.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности гибели военного в части под Москвой
Российский флот заинтересовался новым судном на воздушной подушке
В Петербурге школьников 7-11 классов переведут на дистанционное обучение
Польша нашла виновника подорожания электричества
Квартиры ипотечных должников разрешат продавать на электронных торгах
Российский олигарх решил усложнить жизнь немецкому партнеру «Северного потока-2»
«Новая газета» попросила возбудить уголовное дело против Кадырова
Белорусские силовики опубликовали видео с признанием россиянки Цвикевич
Отоларинголог назвал неожиданное последствие омикрон-штамма
США подготовили санкции против представителей российских госкомпаний
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter