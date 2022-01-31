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Спорт

«Спартак» усилился футболистом сборной Люксембурга

Футболист сборной Люксембурга Кристофер Мартинс перешел в «Спартак» на правах аренды

Фото: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

«Спартак» договорился с швейцарским «Янг Бойз» о переходе люксембургского полузащитника Кристофера Мартинса. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Хавбек сборной Люксембурга успешно прошел медобследование и уже подписал контракт со «Спартаком». 24-летний футболист будет выступать за москвичей на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года. «Спартак» имеет право приоритетного выкупа прав на игрока.

Трансферная стоимость Мартинса оценивается в 3,5 миллиона евро. Полузащитник известен по выступлениям за французские «Лион» и «Труа».

За швейцарский клуб Мартинс выступал с лета 2019-го. На его счету 68 матчей и пять забитых мячей в составе «Янг Бойз».

Николай Костюков
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