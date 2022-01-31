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Названы место и дата прощания с Виктором Мережко

Прощание c режиссером Виктором Мережко пройдет 3 февраля в Доме кино

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Названы место и дата прощания с российским режиссером, сценаристом и актером Виктором Мережко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Траурная церемония прощания пройдет 3 февраля в Центральном доме кинематографистов. Похоронить Мережко планируют на Троекуровском кладбище.

О смерти 84-летнего Виктора Мережко стало известно в воскресенье, 30 января. Он умер в Санкт-Петербурге. По словам его дочери Марии, режиссер скончался от осложнений из-за COVID-19, которым он заразился еще в декабре. На КТ 10 января было видно, что одно легкое Мережко поражено на 90 процентов, а второе — на 95 процентов.

Виктор Мережко создал сценарии для картин «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня» и «Курочка-ряба», а также для сериалов «Провинциалы» и «Сонька — Золотая Ручка». В 2014 году ему присвоили звание народного артиста Российской Федерации.

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Марина Погосян
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