Врач назвала идеальное для вакцинации время суток

Врач-терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Вера Сухова назвала идеальное для вакцинации время суток. Ее слова передает агентство «Прайм».

По словам специалиста, вакцинацию лучше назначать на первую половину дня, поскольку иммунитет человека реагирует на прививку как на вирус и начинает вырабатывать ответ для защиты от него в будущем. Утром, подчеркнула Сухова, иммунитет наиболее активен.

Она отметила, что вакцина не может вызвать само заболевание, однако следует учитывать противопоказания — например, туберкулез, ВИЧ, хронические системные инфекции. При их наличии можно получить постоянный или временный медотвод.

Ранее главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как российская вакцина от коронавируса «Спутник V» действует на организм в случае заражения инфекцией в одно время с прививкой. Он прокомментировал исследование ученых из Израиля, которые выяснили, что люди, заразившиеся COVID-19 в первый день вакцинации, все равно получают иммунную защиту.