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Глава ЛНР ответил на идею сенаторов США объявить их террористами

Глава ЛНР Пасечник: США, пытаясь задавить санкциями республики Донбасса, сломают зубы
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник ответил на идею сенаторов США объявить «поддерживаемые Россией» силы в Донбассе террористами. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что они существуют. Пасечник отметил, что Вашингтон уже 60 лет пытается задавить таким образом Кубу и у него ничего не входит. «И об нас они точно сломают зубы», — добавил глава ЛНР.

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Пасечник рассказал, что американские конгрессмены могут «насаждать демократию» исключительно так, как они это понимают и как им это выгодно в их конгрессе. Он подчеркнул, что подобные заявления его уже нисколько не заботят.

Ранее глава ЛНР заявил, что поставленное западными странами Киеву оружие уже через день-два появляется в Донбассе. По его словам, государства Запада ежедневно перебрасывают на Украину десятки тонн современного вооружения. При этом для всего остального мира это подается как помощь Киеву для обороны от «российской агрессии», но на самом деле это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте, подчеркнул Пасечник.

Марина Совина
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