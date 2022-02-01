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Из-за затоплений в Эквадоре погибли 11 человек

Власти: 11 человек погибли в столице Эквадора Кито в результате затоплений из-за дождей

Фото: @LEXKANDER / Twitter

В эквадорской столице Кито 11 человек погибли в результате затоплений, вызванных сильными дождями. Об этом сообщает Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями в Twitter-аккаунте.

Кроме того, власти сообщили о 32 пострадавших. В городе зарегистрирован рекордный с 2003 года уровень осадков. Спасатели работают в пострадавших районах столицы. Ведутся работы по восстановлению подачи электричества и расчистке улиц столицы.

Ранее в январе в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии в результате оползней и наводнений из-за сильнейших ливней погибли по меньшей мере 15 человек. Среди погибших в том числе есть дети. Отмечается, что более 28 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место. В городе Хуатуба река вышла из берегов и затопила целые жилые кварталы.

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Марина Совина
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