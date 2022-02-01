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В российском регионе вновь произошло нападение собаки на подростка

СК: в поселке Угольные Копи на Чукотке бездомная собака напала на 16-летнего подростка

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В российском регионе вновь произошло нападение собаки на подростка: бездомная собака напала на 16-летнего в поселке Угольные Копи на Чукотке. Об этом сообщает Следственное управление (СУ) СК РФ по Чукотскому автономному округу на своем сайте.

Подростку была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

«По предварительным данным, 30 января текущего года в дневное время во дворе дома №13 по улице Молодежная в поселке Угольные Копи Анадырского района бездомная собака напала и укусила 16-летнего подростка за голень левой ноги», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи начали проверку.

28 января стая собак напала на подростка 2007 года рождения в поселке Угольные Копи на Чукотке. В приемное отделение больницы обратилась девочка, у несовершеннолетней рана средней трети левой голени.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил ситуацию с бездомными животными в России, назвав ее тяжелой. Он призвал ввести ответственность для местных властей за эту проблему.

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Марина Совина
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