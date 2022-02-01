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В Крыму ответили на слова секретаря СНБО о невыполнимости Минских соглашений

Цеков раскритиковал слова секретаря СНБО Данилова о невыполнимости Минских соглашений

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Минские соглашения невыполнимы, является провокационным. Так на него ответил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT.

По его словам, люди, считающие, что необходимо подписать договоренности в конкретный момент, а позже не выполнять их, тоже способствуют разрушению страны. Цеков добавил, что единственная возможность разрешить конфликт в Донбассе — это соблюдение Минских соглашений.

«Соглашения заключаются не в интересах одной стороны, а в интересах всех сторон», — подчеркнул парламентарий.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и обвинил их в разрушении страны. Кроме того, он осудил решение ряда стран отозвать своих дипломатов из Киева.

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Юлия Ямпольская
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